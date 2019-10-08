Президент России Владимир Путин намерен 9 октября провести встречу с новыми главами регионов. Всего в мероприятии примут участие 19 губернаторов.
Об этом сообщили в Кремле, передаёт
Глава государства также встретится с 19 высшими должностными лицами субъектов РФ, избранными в ходе региональных выборов в единый день голосования — 8 сентября, — говорится в сообщении.
Ранее News.ru писал, что Путин планирует принять участие в совещании с членами правительства. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, мероприятие состоится 9 октября.
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