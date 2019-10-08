Фото: Сергей Булкин/News.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что партию «Яблоко» следует распустить из-за её позиции в отношении Крыма.

Политик пояснил, что партия официально отказывается признавать принадлежность полуострова России и при этом участвует в выборах. Жириновский также возмутился тем, что Минюст не реагирует на заявления членов «Яблока» по крымскому...