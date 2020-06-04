В последние дни президент проявляет явную нервозность и, что называется, по делу. Чего стоила брошенная в прямом эфире ручка. А вчера разнос получил красноярский губернатор Александр Усс, который признался, что узнал о крупнейшей экологической катастрофе в Норильске из социальных сетей с опозданием на два дня. Да и локализовать катастрофу, которая только по причине загрязнения водных артерий принесла убытки, по некоторым подсчётам, в шесть миллиардов рублей, он собирался за две недели. Естественно, столкнувшись с такой управленческой импотенцией, президент вынужден был жёстко реагировать. А потому фраза — «Ну вы же губернатор, предлагайте что-нибудь!» — звучит приговором.

Не исключаю, что после такой фразы у многих региональных начальников холодок побежал за вороты фирменных белых сорочек. Многие из них полагают, видимо, что быть губернатором, значит, в первую очередь, проявлять лояльность центру, обеспечивать приемлемый результат на выборах и регулярно просить у Москвы помощь в финансировании национальных проектов. А когда приходит время действовать самостоятельно, как в ходе борьбы с коронавирусной атакой, а не механически выполнять инструкции и указания президентской администрации, возникают откровенные проколы. В таком контексте всё выглядит вполне закономерно.

Вот только не всё так однозначно в деятельности местных руководителей. Тот же Красноярский край — традиционная вотчина хозяев «Норильского никеля», которые долгие годы (примерно пятнадцать лет) просто ставили во главе местной власти своих кандидатов, чаще из числа собственных топ-менеджеров. Естественно, такая практика не могла не сказаться на всём стиле политического руководства, которое элементарно привыкло постоянно оглядываться не столько на Кремль, сколько на руководство комбината, которое полностью контролирует Норильск, включая и обеспечение безопасности. А потому, видимо, у губернатора и мысли не было лезть поперёк таких влиятельных батек в экологическое пекло.

Но это проблема не только его лично. Многие губернаторы были выдвинуты усилиями крупнейших компаний и ведущих олигархов, а потому ещё неизвестно, кого они больше опасаются и чьими указаниями предпочитают руководствоваться. Тем более, в случае чего, покровители успеют замолвить словечко и в Москве. Более того, мы же видим, что как только возникает вопрос о новых выборах, аналитики начинают спорить о том, кем в реальности является главный кандидат в губернаторы. То ли он человек Сергея Чемезова, то ли доверенное лицо Игоря Сечина, а может, протеже Бориса Роттенберга?

Но ситуация меняется, и дело не только в конкретном разливе мазута в результате подтаивания вечной мерзлоты. Недаром в разгар пандемии именно губернаторам был предоставлен карт-бланш. Новая ситуация роста экономических проблем, явной перенастройки политической системы, кадровых революций требует от губернаторов не быть просто исполнителем воли сильных мира сего, а проявлять инициативу, действовать. Фраза «Вы же губернатор» — должна быть последним серьёзным предупреждением.

Другое дело, услышат ли президента. Вот и лесные пожары опять начинаются, кое-где отмечаются подтопления. Страна, выйдя из тисков пандемии, сталкивается с кучей как новых, так и обычных проблем. И перед местными начальниками опять дилемма: действовать или ждать тычка из Москвы.