Путин: уровень безработицы в стране стал ниже, чем до пандемии

Президент России Владимир Путин во время традиционной ежегодной пресс-конференции сообщил, что уровень безработицы в России стал ниже уровня, который был зафиксирован до пандемии, он составил 4,3%—4,4%.

Мы ставили перед собой цель вернуться к допандемийному уровню, так он (уровень безработицы. — NEWS.ru) стал ниже. Допандемийный уровень у нас был 4,6–4,7%, сейчас 4,3%. До конца года, может, чуть-чуть подрастет, будет 4,4%. Но это очень хороший показатель работы экономики в целом, хотя здесь возникают определённые сложности и трудности, связанные с рынком труда, — заявил российский лидер.

Ранее сообщалось, что дефицит работников в России достиг максимума за семь лет. Москва и целый ряд регионов сегодня остро нуждаются в рабочей силе. В мае 2021 года число открытых вакансий достигло 2,1 миллиона и не опускается уже на протяжении шести месяцев, а с октября 2020-го по октябрь 2021 года потребность в кадрах увеличилась почти на четверть.

На ситуацию повлиял в том числе и отток трудовых мигрантов: 68% вакансий приходится на рабочие специальности. Особенно сильно нуждаются в притоке специалистов Москва, Красноярский край, Ростовская, Амурская и Иркутская области.