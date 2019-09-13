https://static.news.ru/photo/d9cd51ca-d58a-11e9-8f98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniil Ivanov/Russian Look/Global Look Press

Президент Владимир Путин принял приглашение посетить Израиль в начале 2020 года. Об этом глава российского государства заявил на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Президент Израиля пригласил меня посетить Израиль в начале следующего года в связи с освобождением Освенцима и днями [памяти] холокоста. Передайте, пожалуйста, господину президенту, что я с большим удовольствием приеду в Израиль, — цитирует Путина « Интерфакс ».

Российский президент считает, что Москву и Тель-Авив «объединяет одинаковый подход к проблемам прошлого, к проблемам Второй мировой войны», передаёт ТАСС .

Еврейский народ пострадал так, как, может быть, никто другой, если не считать русского народа — 25 млн у нас погибших, это серьёзная потеря, — продолжил Путин.

Также он выразил надежду на то, что к моменту его визита в Израиль там будет открыт мемориал, посвящённый блокадному Ленинграду.

Я буду очень рад видеть вас в нашей стране в январе, когда мы будем отмечать 75 лет освобождения концлагеря Освенцим. И в это же время мы планируем открыть памятник героям блокады Ленинграда, — заверил Путина Нетаньяху.

До этого Владимир Путин во время открытия переговоров с Биньямином Нетаньяху отметил важность взаимодействия двух стран в вопросе безопасности в условиях сохраняющейся угрозы терроризма.

Как писал News.ru, визит премьер-министр Биньямина Нетаньяху в Сочи 12 сентября подытожил попытки израильского политика превратить во внутриполитический капитал свои связи на мировой арене. Важным контекстом переговоров с российским лидером Владимиром Путиным можно считать еле угадываемую боязнь властей еврейского государства, что США и Иран сейчас способны наладить полноценный публичный канал коммуникации.