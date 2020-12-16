Путин рассказал о позиции России по Карабаху

https://static.news.ru/photo/1fefa01a-4063-11eb-8644-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adrien Vautier/Global Look Press

Президент России Владимир Путин рассказал в ходе пресс-конференции о позиции Москвы по ситуации в Нагорном Карабахе.

Глава государства отметил, что российская сторона стремится к урегулированию конфликта между Азербайджаном и Арменией без кровопролития.

Главным результатом договоренностей Путин назвал сохранение жизней людей. Остальное, по его словам, второстепенно.

Президент добавил, что с позиции международного права Нагорный Карабах является частью Азербайджана.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

По словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, режим прекращения огня соблюдается в регионе полностью. За время миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение около 40 тысяч беженцев.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что если бы не усилия Путина, ситуация в Карабахе была бы иной.