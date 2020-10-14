Путин проведёт международный телефонный разговор и совещание с кабмином

https://static.news.ru/photo/867a14aa-0e13-11eb-ae45-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин 14 октября во второй половине дня проведёт международные телефонные переговоры. Кроме того, у президента запланировано очередное совещание с членами правительства. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Международный телефонный разговор будет во второй половине дня, — цитирует Пескова ТАСС.

Кроме того, представитель Кремля напомнил, что в среду президент проведёт совещание с членами правительства, а его главной темой станут показатели инвестиционного развития и основные инструменты их достижения.

В национальных целях развития по соответствующему указу президента установлен целевой показатель, говорящий о том, что рост инвестиций в основной капитал до 2030 года должен быть не менее 70% от значений 2020 года. Это очень амбициозная задача, и правительство проделало большую работу по формулированию этих основных инструментов, — пояснил представитель Кремля.

Пресс-секретарь Путина также рассказал, что доклад по этому вопросу на совещании представит глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. На совещании также будут рассмотрены и другие актуальные вопросы.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков заявил, что переговоры руководства России и Саудовской Аравии касаемо стабилизации нефтяного рынка показали свою эффективность и из-за этого данный вопрос остаётся среди актуальных тем повестки дня.