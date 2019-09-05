https://static.news.ru/photo/fea5c434-cfc5-11e9-9baa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин выразил своё мнение относительно ситуации с несанкционированными митингами, прошедшими в Москве.

В ходе Восточного экономического форума он заявил, что иногда акции, в которых принимает участие молодёжь, приводят к позитивным результатам, но соблюдать закон необходимо.

При этом лидер подчеркнул, что выражение своей точки зрения — это законное право гражданина. По его словам, иногда протестные акции приводят к позитивному результату, потому что «встряхивают власть» для более эффективного решения проблем, передаёт РИА Новости .

Но действовать нужно именно в позитивном ключе, руководствуясь не своими узкокорыстными, групповыми интересами, а интересами страны и людей. И действовать в рамках установленных правил и законов, — сказал Путин.

Ранее исследователи Левада-Центра выяснили, что вероятность возникновения акций протеста и забастовок с политическими требованиями допускают примерно треть (30%) населения страны. При этом лично участвовать в политических протестах готовы 20% сограждан, писал News.ru.