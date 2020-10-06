Путин призвал готовиться к отмене санкций между РФ и Украиной

https://static.news.ru/photo/f08d8c1a-07e6-11eb-8bdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Москва вводила санкции как ответ на действия Киева, что не позволяет принять решение об отказе от них, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Однако, по его словам, нужно готовиться к отказу от взаимных мер Украины и России.

Он отметил, что российскому правительству следует поработать над этим вопросом. Кроме того, ситуацией может заняться Торгово-промышленная палата и другие объединения предпринимателей, передаёт ТАСС.

Специфика заключается в том, что не мы вводили санкции. Всё, что мы делаем, мы делаем в ответ. <...> Тем не менее готовиться к этому (отмене санкций. — NEWS.ru) всё равно нужно. Когда-то, надеюсь, это произойдёт, — подчеркнул глава государства.

Путин сказал, что у него «сердце болит» из-за того, что украинцы, занятые на предприятиях, продукция которых была ориентирована на российский рынок, оказались в «сложном положении».

Мы к этому готовы, к тому, чтобы эта ситуация была перевёрнута и всё с головы встало бы на ноги. Но мы не можем делать каких-то исключений из перечня тех стран, которые ввели против нас санкции. Вот в этом самая главная проблема, — добавил он.

Медведчук рассказал российскому президенту, что Россия оставалась главным торговым партнёром для Украины до 2020 года. При этом от введённых РФ санкций страдают не только предприятия, ориентированные на поставки в Россию, но и их сотрудники.

Ранее, как писал NEWS.ru, председатель правительства России Михаил Мишустин в разговоре с Медведчуком прокомментировал возможность отмены санкций против Украины. Он выразил сожаление в связи с существующей сейчас ситуацией. Премьер также пообещал изучить предложение Медведчука о возможной частичной отмене контрсанкций РФ против Украины.