Путин прилетел в Саров

https://static.news.ru/photo/eb92b1d8-2ff3-11eb-bdf3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин, Юрий Борисов и Глеб Никитин Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в город Саров Нижегородской области. Там он намерен посетить Российский федеральный ядерный центр — ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России. Поездка в Саров должна была состояться 25 ноября, но её отменили из-за нелётной погоды.

Кадры прибытия российского лидера в Саров показал телеканал «Россия 24». Путин намерен там ознакомиться с цифровыми продуктами госкорпорации «Росатом», запланирована также встреча с губернатором региона Глебом Никитиным.

Ожидается также, что президент в режиме видеоконференции заслушает доклад главы Росатома Алексея Лихачёва о ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области, где проживают около 76 тысяч человек и уже два года действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ с закрывшегося в 2005 году предприятия «Усольехимпром».

Как писал NEWS.ru, в связи с нелётной погодой президент принял решение о переносе своей рабочей поездки в Саров, предположительно, на четверг, если позволят метеоусловия, сообщил накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, в Сарове у главы государства запланирована «достаточно насыщенная программа». Президента будут ждать на лазерном полигоне РФЯЦ-ВНИИЭФ для демонстрации новых разработок. Кроме того, Путину будет презентован проект «Большой Саров».