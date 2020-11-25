Путин отложил рабочую поездку в Саров из-за нелётной погоды

https://static.news.ru/photo/7182ba9e-2f1e-11eb-87ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин отложил запланированную рабочую поездку в Саров из-за нелётной погоды, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Российский лидер планировал посетить 25 ноября Нижегородскую область, заслушать там доклад главы «Росатома» Алексея Лихачёва и ознакомиться с продуктами корпорации.

В связи с нелётной погодой в Сарове президент принял решение о переносе своей рабочей поездки туда, предположительно, на четверг, если позволят метеоусловия, — цитирует ТАСС Пескова.

По словам представителя Кремля, Путин в среду продолжает работать в Москве. В частности, в его планах — рабочая встреча с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Как писал NEWS.ru, представитель Кремля прокомментировал информацию о поездке Путина в Тобольск Тюменской области, который уже украшают к этому возможному посещению. Песков заявил, что наработанные меры по защите от коронавируса позволяют президенту России вернуться к более активному графику командировок по стране. По поводу поездки в Саров Песков подчеркнул, что этот город является закрытым территориальным образованием и «там ситуация контролируется более эффективно».

В Сарове Путин собирается ознакомиться с разработками Российского федерального ядерного центра. Также у президента запланирована встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.