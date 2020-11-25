Песков: меры по защите от COVID позволяют Путину активно перемещаться по РФ

https://static.news.ru/photo/7a6fe4ac-2f04-11eb-b89b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возможность более активно перемещаться по стране президенту России Владимиру Путину позволяют наработанные меры по защите от коронавируса. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на просьбу журналистов прокомментировать информацию о предстоящей командировке российского лидера в Тюменскую область в город Тобольск, который уже начали украшать по этому поводу.

Защитные меры и наработки в плане обеспечения эпидемиологической безопасности позволяют президенту сейчас более активно передвигаться по регионам, чем он и пользуется, возвращаясь в более активный график командировок, — цитирует пресс-секретаря ТАСС.

Песков заверил, что о дальнейших поездках Путина он будет своевременно информировать представителей СМИ.

Представитель Кремля также ответил на вопрос, учитывалась ли ситуация с COVID-19 в Нижегородской области. Туда Путин отправился 25 ноября. По словам Пескова, этот город является закрытым территориальным образованием, «там ситуация контролируется более эффективно».

Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) — это российское государственное научное и производственное предприятие, которое входит в состав госкорпорации «Росатом». Оно находится в городе Сарове и основным направлением его деятельности является разработка и производство ядерных боеприпасов.

В Сарове Путин собирается ознакомиться с разработками Российского федерального ядерного центра. Также президент проведёт встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, сообщал NEWS.ru.