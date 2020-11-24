Путин посетит ядерный центр в Сарове и заслушает доклад главы Росатома

https://static.news.ru/photo/51365bda-2e54-11eb-a324-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин 25 ноября отправится в рабочую поездку в Нижегородскую область. Там он собирается ознакомиться с разработками Российского федерального ядерного центра в городе Сарове. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства ознакомится с цифровыми продуктами госкорпорации «Росатом», включающими в себя конкурентоспособные IТ-решения в таких областях, как наукоёмкое моделирование и НИОКР, управление предприятием и производством, создание цифровой инфраструктуры, информационная и физическая цифровая безопасность, проектирование и строительство, цифровизация городских сервисов и процессов, — сказано в сообщении.

В этот же день Путин ознакомится с докладом главы Росатома Алексея Лихачёва о ситуации в Усолье-Сибирском, который представит его в режиме видеоконференции. Также президент проведёт встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) — это российское государственное научное и производственное предприятие, которое входит в состав госкорпорации Росатом. Оно находится в городе Сарове и основным направлением его деятельности является разработка и производство ядерных боеприпасов.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот иностранными послами заявил, что ядерная проблема Корейского полуострова может быть решена исключительно дипломатическим путём.