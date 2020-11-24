Путин: ядерная проблема Корейского полуострова должна решаться переговорами

https://static.news.ru/photo/85cadd9c-2e4c-11eb-a45e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Jingqiang/Global Look Press

Ядерная проблема Корейского полуострова может быть решена исключительно дипломатическим путём. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.

Что касается ядерной проблемы Корейского полуострова, наша позиция хорошо известна: решать ее необходимо исключительно дипломатическими средствами, путём переговоров, — цитирует Интерфакс российского лидера.

Он добавил, что Москва продолжает курс на укрепление «добрососедских связей» с КНДР, напомнив, что за свободу и независимость Северной Кореи «плечом к плечу с корейскими патриотами сражались и воины Красной Армии».

Как сообщал NEWS.ru, МИД России осудил санкции в отношении российских компаний, которые, по информации американских спецслужб, занимаются трудоустройством северокорейских рабочих. Соединённые Штаты внесли в список вторичных санкций по КНДР две расположенные в России компании. В перечень попали «Генеральная торговая компания «Чхолсан» с её московским филиалом, а также ООО «Мокран» из Петербурга.

С 2006 года Пхеньян провёл ряд ядерных испытаний и серию пусков ракет, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергало требования международного сообщества и Совбеза ООН прекратить их, ссылаясь на угрозу со стороны США.