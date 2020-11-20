МИД РФ осудил санкции США против российских компаний из-за КНДР

https://static.news.ru/photo/ea463186-2b2c-11eb-9538-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия сожалеет в связи с введением Соединёнными Штатами вторичных санкций по КНДР против двух российских компаний. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вызывает сожаление решение властей США ввести санкции против двух российских компаний, якобы занимающихся трудоустройством северокорейских рабочих. Доказательств, кроме обычных подозрений, американцы не приводят. РФ вновь упрекают в прегрешениях, теперь уже и в нарушении резолюций Совета Безопасности ООН, — приводит заявление дипломата сайт ведомства.

По словам Захаровой, Россия отвергает обвинения Соединённых Штатов и осуждает практику экстерриториального применения США собственных правовых норм, идущих вразрез с положениями международного права.

«Чхолсан» и «Мокран» попали в санкционный список за «участие, помощь или ответственность за использование принудительного труда из Северной Кореи, в том числе и с экспортом средств, которые идут в прибыль Трудовой партии Кореи», передаёт РИА Новости со ссылкой на сообщение Минфина.

Соединённые Штаты внесли в список вторичных санкций по КНДР две расположенные в России компании. В перечень попали «Генеральная торговая компания «Чхолсан» с её московским филиалом, а также ООО «Мокран» из Петербурга. В результате санкций американским физическим и юридическим лицам будет запрещено иметь дело с этими компаниями.

Ранее власти Соединённых Штатов расширили санкции против КНДР, введя рестрикции в отношении двух компаний из Пхеньяна и Пекина — Korea Namgang Trading Corp и Beijing Sukbakso. Первая из них отвечала за экспорт рабочих из Северной Кореи с целью получения дохода для северокорейского правительства или правящей партии. Beijing Sukbakso, в свою очередь, способствовала деятельности Namgang Trading Corporation. Об этом говорится в заявлении Минфина.

С 2006 года Пхеньян провёл ряд ядерных испытаний и серию пусков ракет, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергало требования международного сообщества и Совбеза ООН прекратить их, ссылаясь на угрозу со стороны США.

В декабре 2017 года Совбез ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР, запретив оказывать любую экономическую помощь стране. Поводом для ограничений стали продолжающиеся испытания ядерного оружия в КНДР, писал NEWS.ru.