Власти Соединённых Штатов расширили санкции против КНДР, введя рестрикции в отношении двух компаний из Пхеньяна и Пекина.
Об этом говорится в заявлении Минфина,
Ранее NEWS.ru писал, что с 2006 года Пхеньян провёл ряд ядерных испытаний и серию пусков ракет, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергало требования международного сообщества и Совбеза ООН прекратить их, ссылаясь на угрозу со стороны США.
В декабре 2017 года Совбез ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР, запретив оказывать любую экономическую помощь стране. Поводом для ограничений стали продолжающиеся испытания ядерного оружия в КНДР.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен