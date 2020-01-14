https://static.news.ru/photo/c3b86996-36e3-11ea-be9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Jung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Соединённых Штатов расширили санкции против КНДР, введя рестрикции в отношении двух компаний из Пхеньяна и Пекина.

Об этом говорится в заявлении Минфина, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что с 2006 года Пхеньян провёл ряд ядерных испытаний и серию пусков ракет, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергало требования международного сообщества и Совбеза ООН прекратить их, ссылаясь на угрозу со стороны США.

В декабре 2017 года Совбез ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР, запретив оказывать любую экономическую помощь стране. Поводом для ограничений стали продолжающиеся испытания ядерного оружия в КНДР.