Путин предложил Лукашенко искупаться в Сочи

https://static.news.ru/photo/1775119c-bfc8-11eb-9240-96000091f725_660.jpg Владимир Путин, Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Владимир Путин предложил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко искупаться в море в Сочи. Такое заявление прозвучало в ходе встречи двух политиков, передаёт РИА Новости.

Погода в Сочи хорошая, как вы видите. Можем искупаться, — сказал глава РФ.

Белорусский политик ответил: «С удовольствием».

Путин отметил, что море становиться всё теплее. Он выразил надежду, что это поспособствует достижению результатов встречи глав государства. Также российский президент рассказал, что очень рад видеть Лукашенко.

28 мая на территории Сочи начались переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. В начале встречи Путин прокомментировал последние события вокруг Белоруссии. Президент назвал их «всплеском эмоций» и «очередным витком».

С начала года лидер Белоруссии уже в третий раз приезжает в РФ. Там же, в Сочи, встреча глав государств прошла 22 февраля. Ровно два месяца спустя Путин и Лукашенко встретились в Москве. В последний раз они обсуждали ситуацию в Донбассе и различные вопросы Союзного государства.