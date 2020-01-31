https://static.news.ru/photo/3a3f5854-444a-11ea-99dc-fa163e074e61_660.jpg Си Цзиньпин и Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму, в которой выразил поддержку в связи с эпидемией коронавируса. Российский политик заявил, что страна готова оказать Китаю любую необходимую помощь.

Глава государства также пожелал скорейшего выздоровления всем заражённым людям, передаёт «ПолитЭксперт».

Как писал NEWS.ru, в России 31 января подтвердили два случая заболевания коронавирусом. Инфекцию выявили у двоих китайских граждан в Забайкалье и Тюменской области.

По последним данным, число заболевших в Китае пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, превысило 9,8 тыс. человек, погибли 213 жителей. Эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, а в конце января ВОЗ признала её чрезвычайной ситуацией планетарного масштаба.