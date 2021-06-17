Путин пожелал удачи Дегтярёву на выборах главы Хабаровского края

https://static.news.ru/photo/18a13002-cfe8-11eb-98c2-96000091f725_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Владимир Путин отметил успехи в качестве исполняющего обязанности главы Хабаровского края Михаила Дегтярёва. Президент также пожелал выпускнику программы кадрового резерва удачи на предстоящих выборах, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем глава государства обсудил с региональным лидером и проблемы региона. В частности, это изношенность энергосистем и отдельные социальные вопросы.

Вы сказали про школы. А как с детскими садами? Как вы оцениваете ситуацию обеспеченности местами в детских садах? — задал вопрос Дегтярёву Путин.

На это глава региона ответил, что в этом году запланирован ввод четырёх детсадов.

И уже на торги вышли ещё по пяти, и эту динамику мы будем поддерживать, — пояснил и. о. губернатора края.

Самым серьёзным вопросом Дегтярёв назвал ситуацию с уровнем воды Амура. По его словам, прогноз складывается неблагоприятный, ожидаются сбросы на Бурейской и Зейской АЭС.

Это может серьёзно осложнить ситуацию, но у нас группировка людей — 5 тыс. человек — готова, 1,5 тыс. единиц техники готовы и развёрнуты. Мы однозначно защитим людей, имущество. Но в любом случае это для нас тревожная ситуация, — пояснил Дегтярёв.

Как сообщалось ранее, если верить врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтярёву, то он одержал свою первую настоящую победу в интересах региона, способную приподнять его престиж и рейтинг среди местного населения. По его словам, он договорился с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной о том, что с купюр в пять тысяч рублей в ближайшие годы не исчезнет вид Хабаровска.