Путин поздравил Шойгу с днём рождения, а Тихоокеанский флот с юбилеем

https://static.news.ru/photo/fa3179d0-ba41-11eb-8e61-96000091f725_660.jpg Сергей Шойгу Фото: mil.ru

Президент России Владимир Путин поздравил министра обороны Сергея Шойгу с 66-летием, а Тихоокеанский флот с 290-летием. Пожелания российский лидер озвучил перед началом совещания с постоянными членами Совета безопасности России, пишет ТАСС.

Прежде чем мы начнём сегодняшнюю нашу встречу, сегодняшнюю работу, хочу поздравить Сергея Кужугетовича. Сегодня у него двойной праздник — и его день рождения, и день рождения Тихоокеанского флота. Правда, Тихоокеанскому флоту чуть побольше исполняется — по-моему, 290 лет, — цитирует агентство Путина.

Он пожелал всего самого доброго Шойгу. «Не только здоровья, но и успехов в вашей служебной деятельности», — добавил президент.

Путин отметил, что моряки Тихоокеанского флота как всегда впереди, «осваивают новейшую технику», и выразил уверенность, что они достойно будут выполнять те задачи, которые ставит перед ними родина. Он пожелал им «семь футов под килем и успешной службы на благо Отечества».

Ранее сообщалось, что картины и работы из дерева авторства Шойгу были проданы на благотворительном аукционе за 40 млн рублей. Все вырученные средства пойдут на адресную помощь подопечным Фонда Константина Хабенского. Аукцион прошёл 14 мая. Инициатором его проведения стал сам Шойгу.