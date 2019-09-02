Президент РФ Владимир Путин поздравил учеников тулунской школы с Днем знаний. Российский лидер зашёл в класс во время уроки математики и обратился к детям с небольшим напутствием.
Президент пообещал, что скоро все ребята вернутся в школу № 20, которая была разрушена в результате наводнения.
Школа будет хорошая, новая, в течение года это сделаем. Не узнаете. Будем намного лучше, чем была, — заверил президент.
Во время поздравления в честь нового учебного года, Владимир Путин отметил, что обращается ко всем российским школьникам.
Во всей стране сегодня праздничный, хороший день, вы наверняка думаете о том, что должны сделать в ближайшее время, в ближайшие годы, а сделаете вы многое, я не сомневаюсь, — сказал президент.
Российский лидер пообещал, что взрослые обязательно выполнят свою задачу, создав необходимые условия, чтобы дети могли реализовать себя. Президент подчеркнул, что ему известно о желании многих детей остаться жить и работать в родном Тулуне.
Вы вели себя мужественно, по-взрослому, помогали взрослым. Хотел бы и вас, и всех остальных поблагодарить за это, пожелать вам успехов в новом учебном году, — сказал Путин.
В ходе своего визита в Иркутскую область президент Владимир Путин намерен ознакомится с ходом восстановительных работ после паводков и проведёт совещание по вопросу обеспечения жильём пострадавших от наводнения писал News.ru.