https://static.news.ru/photo/e8c4e8ca-cd6d-11e9-b385-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин поздравил учеников тулунской школы с Днем знаний. Российский лидер зашёл в класс во время уроки математики и обратился к детям с небольшим напутствием.

Президент пообещал, что скоро все ребята вернутся в школу № 20, которая была разрушена в результате наводнения.

Школа будет хорошая, новая, в течение года это сделаем. Не узнаете. Будем намного лучше, чем была, — заверил президент.

Во время поздравления в честь нового учебного года, Владимир Путин отметил, что обращается ко всем российским школьникам.

Во всей стране сегодня праздничный, хороший день, вы наверняка думаете о том, что должны сделать в ближайшее время, в ближайшие годы, а сделаете вы многое, я не сомневаюсь, — сказал президент.

Российский лидер пообещал, что взрослые обязательно выполнят свою задачу, создав необходимые условия, чтобы дети могли реализовать себя. Президент подчеркнул, что ему известно о желании многих детей остаться жить и работать в родном Тулуне.

Вы вели себя мужественно, по-взрослому, помогали взрослым. Хотел бы и вас, и всех остальных поблагодарить за это, пожелать вам успехов в новом учебном году, — сказал Путин.

В ходе своего визита в Иркутскую область президент Владимир Путин намерен ознакомится с ходом восстановительных работ после паводков и проведёт совещание по вопросу обеспечения жильём пострадавших от наводнения писал News.ru.