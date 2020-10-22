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Путин поставил под сомнение исключительность США

17:59, 22 октября 2020 15
Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Соединённые Штаты уже вряд ли могут претендовать на исключительность. Об этом на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент России Владимир Путин.

Времена, когда все вопросы решались Россией и Соединёнными Штатами, прошли. Если они не хотят — готовы обсуждать проблемы с другими, — пояснил глава государства.

Политик надеется, что мир сможет консолидироваться и бороться не с мнимыми, а с настоящими угрозами, отказавшись от эгоизма и алчности.

Кроме того, Путин раскритиковал тех, кто говорит о «затухании России».

Как бы не простудиться на ваших похоронах, подчеркнул президент, — передаёт РИА Новости.

Ранее президент РФ заявил, что государства в будущем могут сменить другие формы социальной организации, писал NEWS.ru.

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