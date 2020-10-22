Путин поставил под сомнение исключительность США

Соединённые Штаты уже вряд ли могут претендовать на исключительность. Об этом на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент России Владимир Путин.
Времена, когда все вопросы решались Россией и Соединёнными Штатами, прошли. Если они не хотят — готовы обсуждать проблемы с другими, — пояснил глава государства.
Политик надеется, что мир сможет консолидироваться и бороться не с мнимыми, а с настоящими угрозами, отказавшись от эгоизма и алчности.
Кроме того, Путин раскритиковал тех, кто говорит о «затухании России».
Как бы не простудиться на ваших похоронах, подчеркнул президент, —
передаётРИА Новости.
Ранее президент РФ заявил, что государства в будущем могут сменить другие формы социальной организации, писал NEWS.ru.