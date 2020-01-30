https://static.news.ru/photo/154f0ec8-4363-11ea-a0e3-fa163e074e61_660.jpg Мемориал на Бутовском полигоне Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Росархив, ФСБ, МВД и ФСИН рассмотрят вопрос о создании единой базы данных жертв политических репрессий. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер назначил заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко, руководителя Федерального архивного агентства Андрея Артизова, директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова, министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева и директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова ответственными за этот проект. Поручение необходимо выполнить до 1 октября 2020 года, говорится на сайте Кремля.

Как ранее писал NEWS.ru, движение «Матери против политических репрессий» обратилось к президенту Владимиру Путину с просьбой «защитить их детей от произвола следственных и судебных органов». Также они просят главу государства взять под личный контроль уголовные дела, фигурантами которых стали их дети.