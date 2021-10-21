Путин подчеркнул важность государства в период кризиса

При возникновении сложностей глобального характера все требуют вмешательства государства. Только суверенные страны способны ответить на запросы своих граждан и на вызовы. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

В качестве примера глава государства привёл мировой финансовый кризис. По его словам, собственники предприятий были готовы отдать их за рубль, чтобы не брать ответственность на себя за своих сотрудников. Путин также отметил, что важность государства подчеркнула ситуация с COVID-19.

Пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала, что структурообразующей единицей мирового устройства является только государство, — сказал он.

Ранее российский лидер отметил, что мир уже вступил в эпоху фундаментальных перемен. Он заявил, что кризис, с которым мировое сообщество сейчас имеет дело, концептуальный, цивилизационный. По мнению Путина, защитить Россию во время переустройства мира может умеренный консерватизм, поскольку это — самый разумный принцип мировоззрения.