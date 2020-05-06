Политика

Путин отчитал министра на совещании по COVID-19

18:12, 06 мая 2020 13
Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин остался недоволен докладом министра труда Антона Котякова о мерах по поддержке работников социальных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Там люди тоже работают в достаточно тяжёлых условиях, и мы договорились, что будем их поддерживать. Хочу быть уверенным в том, что эта поддержка осуществляется. Прошу <...> Котякова проконтролировать, что там происходит в этой сфере, — цитирует президента Life.ru.

Путин заявил, что не услышал ничего конкретного в докладе министра 6 мая.

Как писал NEWS.ru, Котяков отчитался о выплате 16 миллиардов рублей работающим россиянам старше 65 лет. С начала режима самоизоляции было выдано около полутора миллионов больничных листов.

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