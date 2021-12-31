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Путин освободил Александра Абелина от должности помощника секретаря СБ РФ

18:22, 01 января 2022
Путин освободил Александра Абелина от должности помощника секретаря СБ РФ Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Александр Абелин освобождается от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ, занимавшего пост с декабря 2016 года.

Освободить Абелина Александра Павловича от должности помощника секретаря Совета безопасности Российской Федерации,постановляется в документе.

Кто займет вакантную позицию пока не сообщается.

До назначения на должность помощника секретаря Абелин, выпускник Московского института народного хозяйства имени Плеханова, служил в Экспертном управлении Президента Российской Федерации в качестве референта и заместитель начальника управления. Он также работал в Экономическом управлении Президента РФ, Минэкономики России и Госплане РСФСР.

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