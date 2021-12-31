Путин освободил Александра Абелина от должности помощника секретаря СБ РФ

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своём Telegram-канале призыв экс-послов США обнародовать список санкций, которые будут введены против России, если та нападёт на Украину. Политик считает, что таким образом дипломаты стремятся сорвать предстоящие переговоры между Москвой и Вашингтоном.

Публикация списка антироссийских санкций, которую требуют от Байдена экс-послы США в Москве, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. В этом и есть их главное предназначение, — написал...