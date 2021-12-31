Путин освободил Александра Абелина от должности помощника секретаря СБ РФ
Иван Хорошилов
Иван Хорошилов
18:22, 01 января 2022
Президент РФ Владимир ПутинФото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Александр Абелин освобождается от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ, занимавшего пост с декабря 2016 года.
Освободить Абелина Александра Павловича от должности помощника секретаря Совета безопасности Российской Федерации, — постановляется в документе.
Кто займет вакантную позицию пока не сообщается.
До назначения на должность помощника секретаря Абелин, выпускник Московского института народного хозяйства имени Плеханова, служил в Экспертном управлении Президента Российской Федерации в качестве референта и заместитель начальника управления. Он также работал в Экономическом управлении Президента РФ, Минэкономики России и Госплане РСФСР.