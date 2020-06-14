Путин объяснил, в чём заключается сила России

https://static.news.ru/photo/27167368-ae38-11ea-9690-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин привёл в качестве обратного примера сноса памятников в Европе то, как Россия оказала помощь Дагестану в борьбе с коронавирусом.

Представьте себе вот как: афроамериканцев должны лечить только афроамериканские врачи. Ну у нас, в нашей многонациональной стране, ну не знаю, кого угодно: марийцев должны лечить только марийцы или русских только русские, а татар только татары, дагестанцев только дагестанцы, — сказал Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

После того как Дагестан оказался в трудной ситуации в связи с пандемией коронавирусной инфекции, Путин распорядился оказать республике всю необходимую помощь.

По словам российского лидера, сила России заключается именно в этом и за это «надо держаться».

Республика Дагестан попала в лидеры в России по количеству заболеваний COVID-19. Несмотря на цифры, которые озвучивают федеральный центр и региональные власти, жители республики уверены, что количество смертей разительно отличается от официальной статистики. На этом фоне глава региона Владимир Васильев был вынужден признать не только тяжёлую ситуацию с коронавирусом, но и факты смерти от внебольничной пневмонии, писал NEWS.ru.