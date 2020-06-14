Путин объяснил, в чём заключается сила России

Президент РФ Владимир Путин привёл в качестве обратного примера сноса памятников в Европе то, как Россия оказала помощь Дагестану в борьбе с коронавирусом.
Представьте себе вот как: афроамериканцев должны лечить только афроамериканские врачи. Ну у нас, в нашей многонациональной стране, ну не знаю, кого угодно: марийцев должны лечить только марийцы или русских только русские, а татар только татары, дагестанцев только дагестанцы, — сказал Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».
После того как Дагестан оказался в трудной ситуации в связи с пандемией коронавирусной инфекции, Путин распорядился оказать республике всю необходимую помощь.
По словам российского лидера, сила России заключается именно в этом и за это «надо держаться».
Республика Дагестан попала в лидеры в России по количеству заболеваний COVID-19. Несмотря на цифры, которые озвучивают федеральный центр и региональные власти, жители республики уверены, что количество смертей разительно отличается от официальной статистики. На этом фоне глава региона Владимир Васильев был вынужден признать не только тяжёлую ситуацию с коронавирусом, но и факты смерти от внебольничной пневмонии, писал NEWS.ru.
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