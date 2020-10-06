Путин обвинил Байдена в жёсткой антироссийской риторике

https://static.news.ru/photo/f9f0e868-0883-11eb-8ac0-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

В выступлениях кандидата на пост президента Соединённых Штатов от Демократической партии Джо Байдена видна острая антироссийская риторика. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Что касается кандидата от Демократической партии <...> мы тоже видим достаточно острую антироссийскую риторику. К сожалению, к этому уже привыкли, — сказал глава государства в интервью в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, стоит обратить внимание на то, что Демократическая партия «ближе к так называемым либеральным ценностям, к идеям социал-демократии, если их сравнивать с Европой, а из социал-демократической среды когда-то выросла и коммунистическая партия».

Ранее доктор политических наук, американист Рафаэль Ордуханян заявил, что в случае победы на президентских выборах кандидата от демократов Джо Байдена Россия может столкнуться с настоящей информационной войной. Политолог отмечает, что в вопросе внешнеполитического курса страны Трамп выделяет главным соперником Вашингтона Пекин, в то время как в кампании Байдена намного больше антироссийской риторики.

В рамках предвыборной гонки Байден пообещал, что РФ ждут «последствия» за вмешательство во внутренние дела США.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. Ключевыми кандидатами являются действующий американский лидер Дональд Трамп и его оппонент от Демократической партии Джо Байден, писал NEWS.ru.