Путин обсуждал Карабах с поздравлявшими его главами стран СНГ

https://static.news.ru/photo/5eb51d0e-088a-11eb-92e7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин 7 октября отмечает свой 68-й день рождения. Ряд руководителей стран СНГ связались с российским лидером, чтобы поздравить его.

Как передаёт пресс-служба Кремля, поздравлениями политики не ограничились. Путин в разговорах с коллегами обсудил ситуацию в Киргизии и конфликт в Нагорном Карабахе. В каждой беседе поднималась тема развития двусторонних отношений.

Как писал NEWS.ru, Путина по телефону поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Также открытое послание к президенту выпустил бывший глава СССР Михаил Горбачёв.

Кроме того, президента России поздравили премьер-министры Армении, Индии и Израиля Никола Пашинян, Нарендра Мори и Биньямин Нетаньяху, президенты Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер и глава МОК Томас Бах.