Президент Владимир Путин встретится с членами ушедшего в отставку правительства 29 января, чтобы обсудить перспективы трудоустройства бывших чиновников,
Речь идёт о бывшем кабинете министров. <...> Цель основная — поблагодарить за очень напряжённый труд и, вместе с тем, поговорить о дальнейших перспективах работы, занятости этих бывших министров и вице-премьеров, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил в комментарии ТАСС, что такие встречи «традиционны» для Путина. Так, глава государства общается с экс-губернаторами после отставок.
Как писал NEWS.ru, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев занял специально созданную должность зампредседателя Совета безопасности РФ, министры Владимир Мединский и Максим Орешкин стали помощниками Путина, вице-премьер Дмитрий Козак
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