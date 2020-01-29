https://static.news.ru/photo/7cfbac66-428c-11ea-9bfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин встретится с членами ушедшего в отставку правительства 29 января, чтобы обсудить перспективы трудоустройства бывших чиновников,

Речь идёт о бывшем кабинете министров. <...> Цель основная — поблагодарить за очень напряжённый труд и, вместе с тем, поговорить о дальнейших перспективах работы, занятости этих бывших министров и вице-премьеров, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил в комментарии ТАСС, что такие встречи «традиционны» для Путина. Так, глава государства общается с экс-губернаторами после отставок.