Путин надеется на уход оппозиционеров в реальную политику с улицы

https://static.news.ru/photo/6a9adfc8-149c-11eb-a060-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская Федерация будет развивать политическую систему в стране таким образом, чтобы предоставить возможность всем политическим силам работать в рамках действующего законодательства. Об этом 22 октября на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент РФ Владимир Путин.

Мы развиваем российскую политическую систему и будем это делать дальше, предоставляя возможность всем политическим силам — серьёзным, искренним, патриотично ориентированным — работать в рамках действующего законодательства, — сообщил глава государства.

Он предположил, что представители несистемной оппозиции, которые шумят на улицах, трансформируются и будут заниматься реальной политикой. Путин вспомнил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и заявил, что может «с ним что-то произойдёт, какая-то трансформация, что неплохо».

Президент привёл в пример неформальную оппозицию в странах Европы, в том числе «Occupy Wall-Street».

Где это всё? Неформальная оппозиция во многих европейских странах и в тех же Соединённых Штатах. Там много партий, ну и где они? Две партии доминируют на политической сцене. Смотрите, что на улицах происходит, — подчеркнул президент РФ.

Ранее Владимир Путин заявил, что происходящее в настоящее время в Белоруссии выгодно отличается от событий в ряде «развитых демократий». Своё заявление глава государства обосновал тем, что «в Минске безоружным в спину никто не стрелял». При этом президент подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась в происходящее в Белоруссии и рассчитывает, что Минску никто не будет навязывать свои решения, писал NEWS.ru.