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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что разрушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) показало силу Альянса.

Господин Столтенберг этим заявлением хотел ещё раз всех заверить, что мозг НАТО мёртв, и осталась только сила, которая без ума всё разрушает, — написала представитель российского внешнеполитического ведомства в посте...