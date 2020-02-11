Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Анкара анонсировала переговоры России и Турции по Идлибу. Как сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерены посвятить этому очередной телефонный разговор.

Гаранты перемирия в Сирии — Россия и Иран — должны остановить нападения режима. Эрдоган и Путин проведут телефонный разговор, — приводит слова политика ТАСС.

Ранее, как писал NEWS.ru, первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия не ввяжется в противостояние сирийских и турецких войск в Идлибе. По мнению сенатора, Россия не готова к войне против Турции, поэтому российские военные не должны вмешиваться в конфликт.

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