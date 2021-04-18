Путин ещё не принял решение об участии в саммите по климату

https://static.news.ru/photo/a0843d3c-a03d-11eb-9cc1-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Решение об участии российского президента Владимира Путина в онлайн-саммите по климату 22–23 апреля будет принято после тщательного анализа организации мероприятия и того, кто будет на нём председательствовать. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Нам надо проанализировать сначала вводные о том, как он (саммит. — NEWS.ru) будет проходить, кто будет выступать, как, в какой очерёдности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать, — сообщил пресс-секретарь президента в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков отметил, что ответы на эти вопросы в Кремле стали получать «только в последние дни» и сейчас их нужно тщательно проанализировать, перед принятием решения об участии российского лидера.

На международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата США пригласили 40 мировых лидеров. Мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду. Глава Белого дома Джо Байден предложил Путину участвовать в этом саммите.

Как писал NEWS.ru, 15 апреля Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России. В Кремле осудили эти устремления США и заявили о готовности отвечать на вводимые ограничительные меры по принципу взаимности. На следующий день МИД РФ опубликовал список ответных санкций, среди которых высылка американских дипломатов, прекращение деятельности на территории РФ американских фондов и НКО, запрет россиянам на работу в посольствах и генконсульствах США, а также ограничение на въезд восьми бывших и действующих высокопоставленных американских чиновников.