Пушков заявил о планах Киева по зачистке Донбасса

https://static.news.ru/photo/3d919870-a0d7-11ea-ab02-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы. Последний заявил о планах Киева по ликвидации администрации Донецкой и Луганской народных республик.

По словам Пушкова, это является очередным свидетельством того, что Киев намерен устроить зачистку Донбасса.

И не скрывает этого, — цитирует сенатора РИА Новости.

Он также отметил, что у Киева есть план «Б» если в течение года ситуацию с ДНР и ЛНР не удастся решить мирным путём. Однако, по оценке Пушкова, администрация президента Украины Владимира Зеленского не стремится к его выполнению.

NEWS.ru информировал ранее, что Пушков ответил на слова главы Пентагона о давлении России на другие страны.