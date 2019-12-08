https://static.news.ru/photo/5f09108a-19b6-11ea-bb7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Большинство жителей Украины положительно оценивают переговоры президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а «партия войны» в Киеве, выступающая против этого, представляет собой «шумное меньшинство». Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

75% украинцев положительно оценивают переговоры Зеленского с Путиным о прекращении войны в Донбассе. И только 15% против таких переговоров. То есть партия войны в Киеве в лице Порошенко-Тимошенко-Вакарчука представляет хотя и шумное, но явное меньшинство, — написал депутат в Twitter.

75% украинцев положительно оценивают переговоры Зеленского с Путиным о прекращении войны в Донбассе - и только 15% против таких переговоров. Т.о., партия войны в Киеве в лице Порошенко-Тимошенко-Вакарчука представляет хотя и шумное, но явное меньшинство. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 8 декабря 2019 г.

Как писал NEWS.ru, Российская Федерация ожидает, что на саммите в «нормандском формате», который пройдёт 9 декабря в Париже, будут приняты договорённости, позволяющие прекратить конфликт на востоке Украины. Об этом на международной конференции «Средиземноморские диалоги» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Нормандский формат», который существует с июня 2014 года, предусматривает проведение переговоров по ситуации на Украине с участием также представителей России, Франции и Германии. Новая встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Она, как ожидается, должна придать импульс для обсуждения дальнейших шагов по урегулированию конфликта в Донбассе.