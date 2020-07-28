Пушков высказался о расширении применения санкций против Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые поправки в закон позволят конфисковать деньги у коррупционеров, которые после планируется передавать в Пенсфонд. Сейчас у взяточников нельзя забирать вклады и наличность.

Законопроекты о конфискации денег, законность происхождения которых невозможно доказать, касаются чиновников, которые должны по закону декларировать своё имущество. Конфискация станет возможной в том случае, если сумма «недоказанных» денег будет превышать...