Политика

Пушков высказался о расширении применения санкций против Украины

07:45, 29 июля 2020
Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил внесение в Госдуму законопроекта, предлагающего расширить применение экономических санкций. Документ, который предложило правительство, даст возможность распространять санкции на компанию, если иностранные физические и юридические лица, уже находящиеся под экономическими ограничениями, имеют в ней долю более 25%.

Расширение Россией инструментария экономических санкций является оправданным и необходимым, — говорится в сообщении Пушкова в Twitter.

Политик считает, что санкции сейчас активно применяются Западом во внешней политике, широко ими пользуется и Украина.

Россия должна использовать те средства, которые применяют против нас другие страны. На основе взаимности, — уверен сенатор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что если закон будет принят, страховщики, банки, пенсионные фонды, микрофинансовые организации, операторы приёма платежей, операторы связи, ломбарды, операторы лотерей и азартных игр будут блокировать операции с имуществом юрлиц и граждан, которые находятся под санкциями. Если правило будет нарушено, Центробанк получит право отзывать лицензию у организаций.

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