Пушков высказался о расширении применения санкций против Украины

https://static.news.ru/photo/c14c2948-919e-11ea-9a19-fa163e074e61_660.jpgАлексей ПушковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил внесение в Госдуму законопроекта, предлагающего расширить применение экономических санкций. Документ, который предложило правительство, даст возможность распространять санкции на компанию, если иностранные физические и юридические лица, уже находящиеся под экономическими ограничениями, имеют в ней долю более 25%.
Расширение Россией инструментария экономических санкций является оправданным и необходимым, — говорится в сообщении Пушкова в Twitter.
Политик считает, что санкции сейчас активно применяются Западом во внешней политике, широко ими пользуется и Украина.
Россия должна использовать те средства, которые применяют против нас другие страны. На основе взаимности, — уверен сенатор.
Ранее NEWS.ru сообщал, что если закон будет принят, страховщики, банки, пенсионные фонды, микрофинансовые организации, операторы приёма платежей, операторы связи, ломбарды, операторы лотерей и азартных игр будут блокировать операции с имуществом юрлиц и граждан, которые находятся под санкциями. Если правило будет нарушено, Центробанк получит право отзывать лицензию у организаций.