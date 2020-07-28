Российские власти хотят расширить санкции против других стран

https://static.news.ru/photo/d224a8ca-d0fb-11ea-9c51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России внесло в Государственную думу проект поправок, предусматривающих расширение санкций против других стран. Согласно документу, ограничения предлагается накладывать на компании, 25% и более которых принадлежат попавшими в санкционные списки иностранцам.

Сейчас ограничения можно накладывать на компании и граждан, а также на межэкономические договоры и программы. О подконтрольных иностранцам компаниях в законе не говорится.

Если закон будет принят, страховщики, банки, пенсионные фонды, микрофинансовые организации, операторы приёма платежей, операторы связи, ломбарды, операторы лотерей и азартных игр будут блокировать операции с имуществом юрлиц и граждан, которые находятся под санкциями. Если правило будет нарушено, Центробанк получит право отзывать лицензию у организаций, говорится в тексте документа, размещённого на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

При этом подсанкционное лицо сможет распоряжаться имуществом для получения пенсий, пособий, соцвыплат, стипендий, а также для уплаты штрафов и налогов.

Ранее, как писал NEWS.ru, Госдепартамент США внёс главу Чечни Рамзана Кадырова в санкционный список 20 июля. В США считают его причастным к нарушениям прав человека. Внесение в чёрный список означает запрет для политика на въезд в США вместе с женой и дочерьми. В ответ на это глава Чечни пригласил госсекретаря США Майка Помпео в своё родовое село — обсудить, кто нарушает права человека.

Позже Кадыров ввёл против Помпео ответные санкции. Он объявил о включении политика «во все санкции», вплоть до блокировки всех счетов госсекретаря США. Лидер Чечни также заявил, что не понимает, в чём виноваты его дочери и жена и почему их тоже включили в чёрные списки.