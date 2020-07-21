Кадыров пригласил Майка Помпео в своё родовое село в Чечне

https://static.news.ru/photo/09e56e2e-cb35-11ea-993c-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/kadyrov_95_official

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил госсекретаря США Майка Помпео в своё родовое село. Он предлагает шефу американской дипломатии обсудить, кто нарушает права человека. Приглашению предшествовало наложение санкций Вашингтоном на Кадырова.

Как вы знаете, меня включили ещё в один санкционный список. Оказывается, у американцев их очень много. Я до того испугался, что приехал в родовое селение Беной. Так что, Помпео, приезжай — здесь очень красиво. Посмотрим, кто какие права нарушает, — сказал Кадыров, обращение которого распространила телекомпания (ЧГТРК) «Грозный».

20 июля стало известно о внесении Кадырова в чёрный список Госдепа США. Вашингтон считает его причастным к многочисленным нарушениям прав человека, объяснил глава американской дипломатии Майк Помпео. Речь идёт о пытках и внесудебных казнях десятилетней давности.

Внесение в чёрный список означает запрет на въезд в Штаты. Этот запрет распространяется также на супругу Кадырова Медни Кадырову и его дочерей Айшат и Карину.

Накануне Кадыров оставил для госсекретаря США Майка Помпео загадочное сообщение в соцсетях. Он выложил своё фото с оружием в руках и подписью: «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!», писал NEWS.ru.