Госдепартамент США внёс Кадырова в чёрный список

Глава Чечни Рамзан Кадыров попал в чёрный список США. Вашингтон считает его причастным к нарушениям прав человека, говорится в распространённом заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
Сегодня Госдепартамент вводит санкции против Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики в составе Российской Федерации, — говорится в документе, текст которого приводит ТАСС.
По данным американских властей, Кадыров несёт личную ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека. Речь идёт о пытках и внесудебных казнях десятилетней давности.
Внесение в чёрный список означает запрет на въезд в Штаты. Этот запрет распространяется также на супругу Кадырова Медни Кадырову и его дочерей Айшат и Хадижат.
Мы будем призывать страны, у которых такие же взгляды (как у США), к принятию аналогичных мер, — подчеркнул Помпео.
Ранее, как отмечает РИА Новости, фамилия Кадырова попала в санкционный список Минфина США.
Ранее NEWS.ru писал, что руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин попал в британский санкционный список. Всего в него включили 25 россиян. Ограничительные меры также коснулись заместителя генерального прокурора РФ Виктора Грина, замглавы МВД РФ Алексея Аничина.