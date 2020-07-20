Госдепартамент США внёс Кадырова в чёрный список

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Политтехнолог Дмитрий Фетисов считает, что Михаила Дегтярёва следует рассматривать лишь как временную фигуру. Его отправили руководить Хабаровским краем вместо арестованного Сергея Фургала, чтобы формально оставить регион за ЛДПР.

Пока не видно никаких предпосылок для того, чтобы Дегтярёв смог погасить протест и чтобы его приняли местные жители. Он — варяг, потому, учитывая нежелание жителей Хабаровска видеть такого человека, и...