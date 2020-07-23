Кадыров ввёл санкции против Помпео после решения Вашингтона

https://static.news.ru/photo/b6ed0c5a-cd72-11ea-bd2a-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров после введения против него и членов его семьи санкций Вашингтоном ввёл в ответ аналогичные ограничительные меры против госсекретаря США Майка Помпео.

Политик подчеркнул, что раньше приглашал американца в гости. Однако теперь не имеет на это право. Кадыров отменил приглашение и объявил о «включении Помпео во все санкции», вплоть до блокировки всех счетов госсекретаря США.

Лидер Чечни также заявил, что не понимает, в чём виноваты его дочери и жена и почему их тоже включили в чёрные списки.

Если бы даже я в чём-то и был виноват, при чём тут мои дочери, имеющие свои семьи, почему они должны отвечать за отца? И в чем тут виновата моя жена, которая сидит дома и никуда не лезет, ни в какую политику? — вопрошал чеченский лидер на совещании с членами правительства республики.

Также Кадыров рассказал об информации от СБ Украины. По этим сведениям, именно Помпео «заказал» убийство афроамериканца Джорджа Флойда, после которого в Штатах и не только начались многочисленные акции протеста против полицейского произвола и расизма. Целью госсекретаря, сказал глава республики, было обеспечение поражения президента Дональда Трампа на грядущих выборах.

20 июля Госдепартамент США наложил санкции на главу Чечни и его семью и внёс их в чёрный список. Американские власти считают его причастным к нарушениям прав человека в регионе.

В Вашингтоне полагают, что Кадыров несёт личную ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, к которым относятся внесудебные казни и пытки десятилетней давности. Внесение в чёрный список означает запрет на въезд в США для главы Чечни, его жены Медни Кадыровой, а также дочерей Айшат и Хадижат.

Как ранее писал NEWS.ru, 23 июля президент России Владимир Путин присвоил Рамзану Кадырову воинское звание генерал-майора.