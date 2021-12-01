Пушков высказался, чем обернётся для США движение BLM

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал статью, в которой рассказывалось о бойкоте «белых компаний» со стороны BLM. Речь идёт о движении «Жизни темнокожих важны» — Black Lives Matter.

Статья была опубликована в Fox Business, в ней речь идёт о «белом националистическом капитализме», который якобы построен на «превосходстве белых». Сторонники движения призывают к бойкоту «белого капитализма» и призывают пропустить «чёрную пятницу», покупать товары только у «чёрных» производителей или продавцов, а также вывести деньги из банков, которые «принадлежит белым корпорациям», якобы финансирующим угнетение «чёрных» и открыть счета в банках, принадлежащих «чёрным».

Движение BLM российский сенатор назвал мощным фактором дезорганизации общественной жизни в США.

Американские правители ещё не осознали до конца, какого демона они выпустили наружу, — отметил Пушков в своём Telegram-канале.

По словам политика, «похищением чёрных жизней» не занимаются никакие капиталисты, так как «больше всего чёрных в США убивают сами чёрные».

Ранее профессор философии из Университета Де Поля в американском штате Иллинойс Джейсон Хилл заявил, что США находятся в состоянии культурной войны, которая может перерасти в гражданскую. Связано это с тем, что в стране уничтожаются свободы и создаются препятствия для развития целого поколения белых американцев.