Пушков сообщил о вовлечении Минска в игры против России

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Белоруссию начинают откровенно завлекать в «игры против России». Так он отреагировал на приглашение главы МИД Белоруссии Владимира Макея на встречу дипломатов Литвы, Польши и Украины.
Новый формат сотрудничества трёх последних стран назвали «Люблинским треугольником». Пушков посчитал его возможностью для Польши выйти к Чёрному морю.
Люблинский треугольник всеми своими углами направлен против России. Минск поощряют к дальнейшим действиям против Москвы, — написал сенатор в своём Telegram-канале.
Ранее NEWS.ru сообщал, что белорусские силовики продолжают расследование в связи с задержанием 33 россиян, предположительно, наёмников из так называемой ЧВК Вагнера. 30 июля стало известно, что в отношении них возбуждено уголовное дело по обвинению в подготовке теракта. А МИД республики тем временем вызвал послов России и Украины для прояснения ситуации.