Пушков сообщил о вовлечении Минска в игры против России

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Президент США Дональд Трамп не проводит последовательную внешнюю политику по отношению к России. Данное обстоятельство объясняется отсутствием у него стратегического подхода к ведению дел с Москвой.

Об этом говорится в статье, опубликованной газетой The Washington Post. Источник издания, прежде занимавший высокий пост в администрации Белого дома, отметил, что Трамп «не хочет, чтобы Россия с ним грубо...