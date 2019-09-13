https://static.news.ru/photo/10adc76c-d4f3-11e9-9b3b-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что увольнение советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона хорошо скажется на США. Об этом Пушков написал в Twitter.

Причину отставки Болтона сенатор считает серьёзной: это угрозы лидеру КНДР Ким Чен Ыну в тот момент, когда Трамп пытался убедить главу Северной Кореи отказаться от ядерного оружия. То есть, делает вывод Пушков, Болтон пытался сорвать переговоры, что было большой глупостью со стороны советника.

Трамп объяснил причины увольнения Болтона. Они серьёзны. В частности, угрожать Киму «ливийским сценарием» в момент, когда Трамп пытался убедить его отказаться от ядерного оружия, было со стороны Болтона явной попыткой сорвать переговоры. Или просто глупостью, что ничуть не лучше. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 11 сентября 2019 г.

В частности, угрожать Киму «ливийским сценарием» в момент, когда Трамп пытался убедить его отказаться от ядерного оружия, было со стороны Болтона явной попыткой сорвать переговоры, — написал политик.

Ранее News.ru сообщал, что после отставки советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона стала более вероятной встреча Дональда Трампа и его иранского коллеги Хасана Рухани. Такое мнение выразил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков.