Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что увольнение советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона хорошо скажется на США. Об этом Пушков написал в Twitter.

Причину отставки Болтона сенатор считает серьёзной: это угрозы лидеру КНДР Ким Чен Ыну в тот момент, когда Трамп пытался убедить главу Северной Кореи отказаться от ядерного оружия. То есть, делает вывод Пушков, Болтон пытался сорвать переговоры, что было большой глупостью со стороны советника.

В частности, угрожать Киму «ливийским сценарием» в момент, когда Трамп пытался убедить его отказаться от ядерного оружия, было со стороны Болтона явной попыткой сорвать переговоры, — написал политик.

Ранее News.ru сообщал, что после отставки советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона стала более вероятной встреча Дональда Трампа и его иранского коллеги Хасана Рухани. Такое мнение выразил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков.

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