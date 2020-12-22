Пушков рассказал о «холодной войне» в информационной сфере против России

https://static.news.ru/photo/835b86d2-446e-11eb-9f2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Против России ведётся «холодная война» в информационной сфере, и один из её элементов — предвзятое отношение к российским СМИ. Об этом написал сенатор от Пермского края Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Иностранные средства массовой информации, действующие на территории России, могут финансироваться открыто из бюджетов США или стран Евросоюза, но при этом администрация соцсети Twitter не присваивает им маркировки «государственное издание».

Однако, как обращает внимание Алексей Пушков, такие меры применяются только в отношении российских СМИ.

Такого рода двойной стандарт — один из элементов «холодной войны» в информационной сфере, ведущейся против России, — отметил сенатор.

Как сообщал NEWS.ru, сенатор Алексей Пушков заявил, что Соединённые штаты переходят к «ледяной войне» против России. Такое заявление он сделал после того, как в Вашингтоне приняли решение закрыть генеральные консульства страны во Владивостоке и Екатеринбурге.