Политика

Пушков отреагировал на отказ украинского посла возложить цветы в Берлине

08:16, 03 мая 2020 16
Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ посла Украины в Германии Андрея Мельника от участия в церемонии возложения цветов в честь 75-летия капитуляции вермахта в Берлине. Своё мнение на этот счёт он изложил на своей странице в Twitter.

Кто-то ожидал другого? Это очередная демонстрация ненависти со стороны киевской верхушки. Место этой информации — в рубрике «Мелкие факты». Не более того, — считает сенатор.

Ранее, как писал NEWS.ru, Андрей Мельник отверг приглашение правящего бургомистра Берлина Михаэля Мюллера принять участие вместе с коллегами из России и Белоруссии в торжествах, посвящённых капитуляции войск вермахта. По словам посла Украины, он «и в худшем сне не мог бы себе представить возложение венков» с представителем России. Дипломат сослался на конфликт в Донбассе, обвинив Москву в агрессии в отношении его страны и аннексии Крыма.

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