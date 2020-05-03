Пушков отреагировал на отказ украинского посла возложить цветы в Берлине

https://static.news.ru/photo/182b982a-8cfe-11ea-9ed6-fa163e074e61_660.jpgАлексей ПушковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ посла Украины в Германии Андрея Мельника от участия в церемонии возложения цветов в честь 75-летия капитуляции вермахта в Берлине. Своё мнение на этот счёт он изложил на своей странице в Twitter.
Кто-то ожидал другого? Это очередная демонстрация ненависти со стороны киевской верхушки. Место этой информации — в рубрике «Мелкие факты». Не более того, — считает сенатор.
— ÐÐ»ÐµÐºÑÐµÐ¹ ÐÑÑÐºÐ¾Ð² (@Alexey_Pushkov) May 2, 2020
Ранее, как писал NEWS.ru, Андрей Мельник отверг приглашение правящего бургомистра Берлина Михаэля Мюллера принять участие вместе с коллегами из России и Белоруссии в торжествах, посвящённых капитуляции войск вермахта. По словам посла Украины, он «и в худшем сне не мог бы себе представить возложение венков» с представителем России. Дипломат сослался на конфликт в Донбассе, обвинив Москву в агрессии в отношении его страны и аннексии Крыма.