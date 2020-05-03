Пушков отреагировал на отказ украинского посла возложить цветы в Берлине

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Замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что союзники Италии по НАТО и Евросоюзу не смогли оказать содействие этой стране в борьбе с COVID-19.

По его словам, страны Запада попытались дискредитировать Россию, заявив, что помощь российских военных специалистов и медиков носит пропагандистский характер. Считаем, что эта ситуация вызвана тем, что, к сожалению, страны Запада,...