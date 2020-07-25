Пушков осадил заявившего о военной угрозе со стороны РФ польского эксперта

https://static.news.ru/photo/96aeee0c-ce96-11ea-a1ab-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал лживыми заявления польского аналитика о том, что Россия с помощью оружия готовится вернуть себе господство над территориями «бывшего Восточного блока». Сенатор назвал подобные высказывания пустой демагогией, создающей ложную повестку дня.

Разговоры об опасности применения Россией военной силы против балтийских стран нужны лишь для обоснования военной роли НАТО и её присутствия на российских границах. Реального анализа здесь ноль. Как обычно, — написал парламентарий в Twitter.

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Ранее в интервью Polskie Radio аналитик из Высшей школы банковского дела в Гданьске Милош Гац заявил, что согласно американскому видению, в результате подавляющего преимущества российских сил на её западных границах, балтийские страны не будут в состоянии самостоятельно дать им отпор.

Аналитик также обратил внимание на то, что самолёты вооружённых сил РФ постоянно кружат вблизи воздушного пространства балтийских стран. Кремль говорит, что эти полёты имеют исключительно учебный характер. Однако, по мнению Гаца, «нет никаких сомнений в том, что они зачастую симулируют настоящую атаку при помощи российских истребителей».

11 июля латвийские военные заявили, что заметили у своих границ семь военных кораблей ВМФ России. По утверждению Риги, они находились в шести морских милях (примерно 11 км) от территориальных вод страны, писал NEWS.ru.