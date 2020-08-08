Пушков о союзе РФ и ФРГ: «Cтарый ночной кошмар англосаксов»

https://static.news.ru/photo/56dfd848-d99c-11ea-ac9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя слова главы разведывательно-аналитической организации Stratfor Джорджа Фридмана о том, что Москва и Берлин «флиртуют» друг с другом и пытаются сочетать «русский газ и немецкую технологию» с 1871 года, назвал это заявление «пустой болтовнёй».

Ранее политолог высказался о том, что в отношениях РФ и ФРГ одна из сторон всё время предаёт другую. Кроме того, он считает, что проект «Северный поток — 2» противоречит целям НАТО.

Пустая болтовня, прикрытая геополитическим флером. Такое даже слушать стыдно — с учётом двух мировых войн, когда Германия и Россия оба раза воевали друг с другом. Это не анализ, а профанация, — написал российский политик в своём Telegram-канале.

Пушков считает, что союз двух континентальных европейских гигантов в лице России и Германии обнажает «старый ночной кошмар англосаксов».

Проект «Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. 15 июля Госдепартамент США опубликовал новые рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции. В документ был включён и «Северный поток — 2». Ограничения касаются тех, кто обеспечивает строительство и укладку труб, включая финансовых партнёров и операторов судов-трубоукладчиков.