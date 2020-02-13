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Встреча министров иностранных дел РФ и Польши Сергея Лаврова и Яцека Чапутовича может состояться в ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь польского лидера Блажей Спихальский.

По его словам, встреча глав МИДов должна пройти в ближайшее время. Однако в российском внешнеполитическом ведомстве эту информацию опровергли. Там заверили, что такая встреча на данный момент не прорабатывается, передаёт...