Фото: PAP/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского об оккупации Россией Украины и Белоруссии по результатам Второй мировой войны являются «безумным идеологическим фантазмом», заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

По словам сенатора, в Варшаве задались целью создать альтернативную историю конфликта двух мировых военно-политических коалиций. 

Только больное неизлечимой русофобией сознание могло породить такой безумный идеологический фантазм, — написал член Совфеда в Twitter.

Ранее заявление Пшилебского прокомментировало посольство России в Германии. Дипломаты сочли слова своего польского коллеги примером того, как Варшава фальсифицирует историю в русле своих установок, писал NEWS.ru.

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