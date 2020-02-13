Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского об оккупации Россией Украины и Белоруссии по результатам Второй мировой войны являются «безумным идеологическим фантазмом», заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
По словам сенатора, в Варшаве задались целью создать альтернативную историю конфликта двух мировых военно-политических коалиций.
Только больное неизлечимой русофобией сознание могло породить такой безумный идеологический фантазм, — написал член Совфеда в Twitter.
Ранее заявление Пшилебского прокомментировало посольство России в Германии. Дипломаты сочли слова своего польского коллеги примером того, как Варшава фальсифицирует историю в русле своих установок, писал NEWS.ru.