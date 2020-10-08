«Птенцы» гнезда Артемьева метят в губернаторы 

Глава Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Игорь Артемьев весьма показательным образом сообщил , что пять его заместителей учатся на специальных курсах, войдя в обойму потенциальных губернаторов. Видимо, речь идёт о ставших уже знаменитыми специальных курсах при РАНХиГС. Весьма специфической структуре, опекаемой лично Сергеем Кириенко, на курсах которой лиц из президентского кадрового резерва подковывают не только теоретически, но и физически. Уже в разряд мемов перешла информация о прыжках будущих лидеров с отвесной скалы в Чёрное море и выгребании на ялике общими усилиями команды против набегающей морской волны.

Ряд выпускников уже действительно стали губернаторами, причём среди них есть не только, как принято говорить, представители партии власти, но и, например, либерал-демократы. Но вот политическую ориентацию «птенцов гнезда Артемьева» определить довольно сложно. Известно, что сам глава ФАС не просто является членом партии «Яблоко», но и принадлежит к её руководящей верхушке. Такая ситуация ставит либеральную и некогда популярную партию в весьма сложное положение. С одной стороны, резкая, иногда весьма безапелляционная критика нынешнего режима, с другой — Артемьев много лет возглавляет ФАС, входит в правительство, что кабинет Михаила Мишустина делает как бы коалиционным.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Понятно, что и заместители главы ФАС в чём-то, думается, должны разделять его взгляды. Весьма характерно, что сам он не назвал имён своих потенциальных замов, которые смогут в недалёком будущем получить под управления не департаменты агентства, а целые субъекты Федерации. Всего их у Игоря Артемьева целых одиннадцать. Речь идёт об опытных чиновниках в возрасте от 40 до 59 лет. Трудно предположить, что сразу великолепная пятёрка дружно покинет ФАС. Но само заявление Артемьева, которое вряд ли является эдаким экспромтом, весьма показательно.

Такое растиражированное высказывание должно, видимо, с одной стороны, подчеркнуть доверие президента к кадрам антимонопольного агентства, которое возглавляет выходец из Петербурга — нынешней «кузницы руководящих кадров». Раз уж их просто коллективно направляют на особые карьерные курсы. С другой — это лишний повод дать понять, что политика ставки на выдвижение технократов в ряды региональных лидеров продолжится. И это происходит, несмотря на появившуюся в последнее время откровенную критику такого курса. Поскольку, дескать, столичные кабинетные деятели с трудом находят общий язык с местными элитами, а это создаёт дополнительное напряжение в областях, куда вслед за новым шефом обычно устремляется немало его сотрудников.

Игорь Артемьев (слева) fas.gov.ru

Правда, уже есть интересный опыт с выбором губернатором деятеля, прошедшего школу антимонопольной службы. Речь идёт о ставшем главой Пермского края Дмитрии Махонине, сделавшем карьеру в системе ФАС. Более того, он даже один раз участвовал в выборах, представляя партию Артемьева «Яблоко». Впрочем, в неё он так и не вступил. Да и как губернатор Махонин никогда не фигурировал в числе наиболее успешных коллег.

Тем не менее интересно будет проследить, кто из соратников Артемьева всё-таки получит область в управление и почему выбор падёт именно на него.