В Белоруссии не замолкают барабаны, оглушающие местный электорат живописаниями попытки российских «боевиков» не то устроить в Минске Майдан, не то совершить государственный переворот. Впрочем, то, что Лукашенко не только нагнетает истерию вокруг своего статуса защитника государственного суверенитета, но и выходит на попытку нового торга с Москвой, является секретом Полишинеля.

Президент России, к которому таким образом активно апеллирует белорусский коллега, молчит. Владимир Путин не выступил на этот счёт с официальным заявлением и не счёл нужным позвонить Батьке, чтобы обсудить ситуацию напрямую. В принципе, в Москве прекрасно понимают подоплёку предвыборного манёвра лидера РБ, а потому в его нынешнем истерично-взвинченном состоянии любой жест Москвы, тем более на самом высоком уровне, в Минске будет истолкован публично исключительно в качестве доказательства вины России. Недаром Лукашенко постоянно говорит об открытости республики к диалогу с северным соседом по поводу возникшей коллизии. И комментарии на уровне МИД его явно не устраивают.

Между тем в Кремле очевидно полагают, что после президентских выборов, намеченных на 9 августа, проблема «российского вмешательства» будет тихо-тихо спущена на тормозах. Если, конечно, Александр Григорьевич не решит окончательно унизить Москву, выдав нескольких задержанных «боевиков» с прежним украинским гражданством Киеву. Вот тут уж Кремлю не удастся сделать хорошую мину при очень пассивной игре.

Xinhua/Global Look Press

При том что в последние годы Батьке прощали разного рода антироссийские «шалости» типа ареста топ-менеджера «Уралкалия». А потому есть основания полагать, что и на этот раз в Москве надеются на возвращение после выборов двусторонних отношений с Белоруссией на уровень, характерный для последних месяцев, — нервозный, но предсказуемый. Собственно, и Батька полагает, что для Москвы он останется как в своё время никарагуанский диктатор Самоса для США. Другие претенденты на белорусскую корону ещё хуже. А проблем у российского руководства и без взбесившегося Батьки и так выше головы.

Александр Григорьевич в глубине души уверен в своей безнаказанности, а потому после фактического «отжатия» российского Белгазпромбанка ещё повысил ставки в предвыборной игре. А заодно решил таким образом «отмыться» в глазах Запада от репрессий против основных предвыборных конкурентов: ведь он спас страну от российских «вежливых людей».

Впрочем, политикам и дипломатам из РФ всё равно предстоит чётко проанализировать ситуацию с арестом своих то ли членов ЧВК, то ли ЧОПа, получивших якобы контракт в третьих странах (как утверждают, в Венесуэле) и следовавших через «союзное» государство транзитом. Похоже ведь, что Батька не единственный исполнитель игры по раздуванию российской угрозы для отдельно взятого государства. И самое печальное может заключаться в том, что не только западные послы и резиденты, якобы получившие прямой доступ к Лукашенко, и украинские спецслужбы участвовали в подготовке этого спектакля для белорусского обывателя. Появились сведения и о китайском следе, поскольку компании из КНР не только осваивают белорусский рынок, но и, дескать, хотели бы отвлечь внимание русских конкурентов от активизации в Африке и Латинской Америке. Словом, все играют за себя.

Есть и ещё один аспект, который, видимо, учитывают в Кремле. Это резко ухудшившееся состояние здоровья Лукашенко, давно страдающего от тяжёлой формы диабета, который якобы в последнее время вызывал и серьёзные сердечно-сосудистые проблемы. Все мы под Богом ходим, а потому с такой медицинской картой и победа в битве за шестой президентский мандат может стать пирровой. Другое дело, что трудно заглянуть и за такой горизонт. Но, как утверждают, с сыном Лукашенко, Виктором, у российских деловых кругов стабильные и даже доверительные отношения.