Уже многие заметили, что Михаил Дегтярёв в Хабаровске постоянно позиционирует себя не как верного последователя Владимира Вольфовича и одну из надежд ЛДПР, а как прямого назначенца Владимира Путина. В этой связи утверждают, что в заявлениях врио губернатора нет ни грамма самохвальства и самозванства. По имеющейся информации, решение о командировке Дегтярёва было принято лично президентом. Этим, в частности, объясняется и задержка в несколько дней, пока приказ о назначении отлёживался на столе главы государства.

Нет, Дегтярёв, как мы уже отмечали, давно известен тесными связями с президентской администрацией. И, в частности, с куратором всей внутренней политики Сергеем Кириенко, он выступал в его проектах «социальных лифтов» в качестве наставника. Но, будем откровенными, решение по Дегтярёву не было предопределено его исключительными управленческими талантами, которые-де искали выхода на достойной провинциальной площадке. Подоплёка такого неординарного, на первый взгляд, шага вполне политическая и имеющая далеко идущие последствия.

Проблема состояла в том, что после ареста Сергея Фургала с серьёзными обвинениями помимо прочего был нанесён удар и по политической системе страны в целом, интегральной частью которой были и остаются так называемые системные оппозиционеры. То бишь три парламентские партии, которые в стиле участников первых российских государственных дум начала прошлого века можно было бы назвать не «оппозицией президенту и правящей партии», а «оппозицией президента». Фракции эти управляемы из стен президентской администрации, разрешают выпускать пар протеста, не допуская его радикализации. А заодно, конкурируя друг с другом, они не позволяют какой-то одной силе, что называется, приватизировать протестное голосование. В целом соблюдается общий баланс интересов и политическое равновесие. Недаром создатель партии «Новые люди» Александр Нечаев назвал их просто получателями политической ренты.

Конечно, возникают разного рода недопонимания. То Сергей Фургал победит, вопреки даже уговорам самого Жириновского, то КПРФ вдруг, несмотря на обещания, данные Кремлю, призовёт голосовать против поправок. В результате на некоторое время главные оппозиционеры теряют возможность получать аудиенцию у главы государства.

Но в целом, несмотря на появление сразу нескольких новых партий, как бы спойлеров для отъёма голосов у традиционной оппозиции, большая оппозиционная тройка сохраняет своё значение.

И жест с назначением Михаила Дегтярёва, активиста ЛДПР и экс-главы комитета Госдумы, при всех объективных вопросах и сомнениях отвечает ныне главной сверхзадаче момента: сохранению и пока укреплению существующей системы, целям консервации за партиями их статусов и возможностей. Как говорится, умный всё поймёт. Недаром же вслед за командировкой Дегтярёва и жириновцы, и коммунисты, как по команде, перестали защищать Сергея Фургала. И предпочли более нейтральные лозунги типа требования открытого суда. Но и такие демарши, видимо, скоро сойдут на нет.

Жест президента дал ненавязчиво понять: вопреки многочисленным прогнозам зачистка политического поля с целью устранения обветшавших традиционных партий с их заменой на свежие умеренные структуры с новыми лицами пока откладывается.